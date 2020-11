Situația spitalului mobil din Lețcani a ajuns și subiectul unui dosar penal. Potrivit News.ro, poliția și procuratura din Iași au solicitat documente de la asociația care a construit spitalul modular. Printre numele vizate în acest dosar s-ar afla Maricel Popa, fost șef Consiliului Județean Iași și Ionel Arsene, șeful CJ Neamț.

Spitalul mobil suport Covid-19 de la Lețcani întâmpină din nou probleme. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași au deschis un dosar penal la Lețcani, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi Dragoş Bordianu, marţi, pentru News.ro.

„Urmărirea penală se desfăşoară in rem, deci cercetările sunt într-o fază incipientă. Se solicită înscrisuri în acest moment de către organele de cercetare penală din cadrul serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz. Se urmăreşte stabilirea unor aspecte care să conducă la calificarea încadrării juridice, a criteriilor de competenţă, deocamdată, urmând să facem demersurile necesare", a afirmat Dragoş Bordianu pentru sursa citată.

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Iași solicită de la asociația care a ridicat spitalul de la Lețcani toată documentația aferentă contractului de achiziție precum și documentația despre recepția și punerea în funcțiune a spitalului.

Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Euronest este umbrela sub care fostul președinte al Consiliului Județean Iași, Maricel Popa , și președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, a cumpărat în acest an spitalul modular de lângă Iași, destinat îngrijirii pacienților cu Covid-19. Câştigătoarea licitaţiei a fost o companie din Turcia, valoarea contractului fiind de 13,2 milioane de euro.

DSP Iași a amânat în repetate rânduri autorizarea spitalului, după ce au fost constatate mai multe deficiențe după montarea containerelor, cele mai grave fiind legate de faptul că instalațiile de încălzire nu pot face față pe perioada temperaturilor scăzute.

În plus, spitalul nu avea o rezerva de oxigen

“La Letcani nu am dat drumu la ati decat cu reyerva, spoitalu are o fabrica am adus o statie cu butelii sa putem avea reyerva, trebuie sa ne orientam”, a declarat pentru B1 TV Carmen Dorobăț de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași.

Și Curtea de Conturi a sancționat asociația care a achiziționat spitalul modular mobil COVID de la Leţcani în numele consiliilor judeţene din Iaşi și Neamţ cu 60.000 de lei. Potrivit inspectorilor, nu a fost respectată legea privind achiziţiile publice. Curtea de Conturi a găsit nereguli în modul de gestionare a celor 14,8 milioane de euro dați de Consiliul Județean Iași și celor 3,3 milioane de euro de la Consiliul Județean Neamț.

Documente şi contractul de achiziţie, cerute de la ADI Invest, companie al cărei preşedinte e fostul şef al CJ Iaşi Maricel Popa

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi Dragoş Bordianu a adăugat că au fost cerute documente de la Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară Euronest privind contractul de achiziţie pentru construirea spitalului mobil. Preşedintele acesteia este fostul şef al Consiliului Judeţean Maricel Popa. El deschide lista candidaţilor PSD la Senat în Iaşi la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Firma câştigătoare, în urma licitaţiei, pentru construirea spitalului a fost SDI Global LLC din Turcia, iar investiţia s-a ridicat la 13,2 milioane euro.

„Dosarul a fost constituit ca urmare a unei sesizări din oficiu a organelor de cercetare penală, în baza unor articole apărute în presă. Din articolele respective au fost extrase anumite situaţii care ar putea avea o conotaţie ilicită şi au fost făcute solicitările acestea către instituţiile implicate şi către Asociaţia Euronest pentru obţinerea documentelor care să contribuie la lămurirea situaţiei de fapt”, a completat Bordianu.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi a adăugat că dosarul a fost deschis din luna august, iar ancheta este în desfăşurare pentru a lămuri aspectele care ţin de încadrarea juridică.