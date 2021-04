Dosar penal pentru ucidere din culpă la cea mai mare maternitate din Moldova, la aproape patru ani de la moartea a doi bebeluși

Cea mai mare maternitate din Moldova a fost pusă sub acuzare pentru ucidere din culpă după ce, acum aproape patru ani, doi bebeluși au murit din cauza unei bacterii intraspitalicești.

Dosar penal după moartea a doi bebeluși în Spitalul ”Cuza-Vodă” din Iași

Potrivit ziare.com, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași acuză că la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie ”Cuza-Vodă” din Iași nu au fost luate măsuri pentru a preveni supraaglomerarea secției. Din această cauză, gemenii, născuți prematur, s-au infectat cu Klebsiella pneumoniae și au murit.

Observator News notează că încă din 2017 reprezentanţii spitalului au recunoscut că nu au putut să facă izolarea bebeluşilor infectaţi pentru că era supraaglometată secţia. În schimb, ei au insistat că bebelușii au murit pentru că s-au născut prematur.

Procurorii susțin că totul a durat atât de mult deoarece, când există suspiciuni privind culpe medicale, sunt solicitate mai multe expertize și opinii ale specialiștilor.

Petru şi Pavel au venit pe lume la spitalul din Suceava, având probleme grave de sănătate și au stat aproape două luni în incubator. Medicii au suspectat că aceștia suferă de o boală genetică rară.

Bebeluşii au fost transferaţi la spitalul pentru copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, dar starea lor a continuat să se deterioreze. Aveau tulburări de nutriție și au fost duşi la o secţie pentru distrofici. După o lună, au fost mutaţi iar la Pediatrie.

Părinții îi acuză pe medici că i-au ţinut pe bebeluşi într-un salon unde erau şi alţi copii bolnavi, deși știau că gemenii au o imunitate scăzută.Se scumpesc țigările. Incredibil! Câți bani costă un pachet de la 1 aprilie

Reprezentanții spitalului neagă acuzațiile

Coordonatorul centrului de Terapie Intensivă Neonatală spune că spitalul nu e de vină.

„Aceste germen, Klebsiella pneumoniae, este un germen comensal al tubului digestiv, deci comensal, pe care îl avem cu toții. Din păcate, pe un nou născut, indiferent că este un nou născut la termen sau nou născut prematur și cu cât este mai prematur, riscul de infecție este de vreo 20 de ori mai mare decât la nou născutul la termen. Am fost alături de familii, nu știu ce ne-au reproșat aceste familii, pentru că nouă, medicilor, nu ne-au reproșat absolut nimic. Infecția poate veni din mediul de spital. Îmi pare sincer rău să vă spun că, în mediul de spital, nu am izolat în niciun an, făcând teste în fiecare lună, niciodată klebsiella. Mi-ar fi plăcut să o găsesc”, a declarat Maria Stamatin, coordonator Centru ATI Neonatologie, citat de Antena 3.