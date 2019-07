Răzbunarea lui Carmen Dan pentru mitingurile anti Dragnea: Dosar penal pentru "violenţe" pe numele unei protestatare în scaun cu rotile de la Galaţi

Situaţie incredibilă după mitingul PSD împotriva lui Liviu Dragnea din 11 iunie din Galaţi. 24 de protestatari s-au trezit parte a unui dosar penal după ce au participat la această manifestaţie. Aceştia au primit citaţii pentru a se prezenta la Poliţie, ei având calitatea de "făptuitor”.

Printre ei se numără şi o femeie în scaun cu rotile Denisa Fechete, care este acuzată de "violenţe" în ciuda faptului că situaţia medicală face greu de crezut un asemenea scenariu.

DEZVĂLUIRI ȘOC DESPRE ANDREEA MARIN. ESTE VORBA DESPRE SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

"Sunt prima pe listă, prezint pericol social într-un scaun rulant”, a declarat Fekete pentru Epoch Times România.

Protestatara a povestit că a fost vizitată acasă de trei poliţişti.

ACESTA A FOST FINALUL! OANA LIS A IZBUCNIT ÎN LACRIMI! A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)

"Am avut si eu ‘fericirea’ de a primi citatia si vizita a trei doamne de la Politia Bucuresti. A urmat … o .. sa zicem discutie, in urma careia a rezultat si o depozitie / declaratie. Doamnele politiste au fost extrem de uimite in momentul in care le-am spus ca nu ne-a legitimat nimeni, absolut nimeni la Galati.

Avand in vedere faptul ca in data de 10 august 2018 si dupa, am fost extrem de vizibila si activa, avand in vedere si faptul ca am depus plangere la Parchetul Militar, toata aceasta incercare de implicare a mea intr-un asa-zis dosar penal, nu este altceva decat o incercare absolut disperata a ciumei rosii de a ma intimida, de a pune presiune pe mine, de a incerca sa ma determine sa renunt … poate inclusiv la plangerea penala facuta – parte din dosarul 10 august.

Inca de la prima citatie primita de camarazii de lupta civica, din #rezist Galati,…m-am cam asteptat la o astfel de miscare din partea ciumei rosii. E simplu .. lovind in galateni si in noi cei din Bucuresti, ce am fost alaturi de ei, obtii o stare de tensiune, incertitudine si nu numai in cadrul miscarii civice #Rezist per total.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! DIN PĂCATE, MIHAI CONSTANTINESCU... MEDICUL MONICA POP TOCMAI A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)

De ce ? E si mai simplu… grupul de rezistenti din Galati a fost este si va ramane cel mai activ, vizibil, dupa rezistentii din Bucuresti.

FFFFFFFF ciudate mi s-au parut o parte din intrebari…………. cine mi-a finantat deplasarea la Galati, de unde stiam despre eveniment, daca fac parte dintr-un partid politic sau o alta organizatie”, a mai spus Denisa Fechete.

Acest dosar penal vine după ce Carmen Dan a ameninţat cu măsuri împotriva celor care au protestat împotriva PSD în timpul campaniei electorale pentru prezidenţiale.

"Din anii ’90 nu au mai fost cazuri in care sa intalnim manifestatii si contramanifestatii in acelasi loc. (…) Asistam la acutizarea unor atitudini agresive si faptul acesta ne determina si pe noi sa tratam cu toata exigenta aceste abordari si vreau sa anunt ca vom fi foarte hotarati sa sesizam orice incalcare a legii de fiecare data cand vom constata ca am depasit acest plan al exprimarii intr-un mod civilizat, autorizat si legal.

Am solicitat rigoare in aplicarea legii, transparenta si exigenta tuturor structurilor din minister care au competente in planul ordinii publice.

In acest moment, structurile de politie si structurile de jandarmerie, cele care au intervenit, fac o evaluare serioasa, vizualizeaza imagini si identifica persoane pentru a putea face ceea ce dispune inclusiv Codul penal. Vor face demersul legal de a se sesiza din oficiu, de a sesiza parchetul competent deoarece cred ca este evident pentru toata lumea ca au depasit planul contraventional si au trecut in cel penal”, a spus atunci Carmen Dan.