Dosar penal și amenzi de peste 50.000 de lei la o petrecere de fițe din Capitală: Poliția a intervenit la onomastica fiului lui Joshua Castellano, patronul Bamboo (VIDEO)

Petrecerile se țin lant în pandemie. În noaptea de luni spre marți, polițiștii au descins într-un local din București, acolo unde a fost organizată, spun surse judiciare, onomastica fiului lui Joshua Castellano, patronul Bamboo, chiar dacă evenimentele private sunt strict interzise în această perioadă. Poliția a dat amenzi, iar administratorul localului s-a ales cu dosar penal.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Ciprian Romanescu, a declarat că intervenția polițiștilor a avut loc în urma unui apel la 112.

”Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au depistat, în urma unei sesizări prin 112, la o adresă din Sectorul 2, unde funcționează un salon de evenimente, un bărbat care își organiza ziua onomastică, la care participau aproximativ 19 persoane. Față de participanții la eveniment a fost luată măsura snacționării contravenționale cu amenzi în valoare totală de 52.000 de lei, iar pe numele organizatorului evenimentului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.

Întrebat dacă, în ultima perioadă au mai fost aplicate astfel de amenzi în cazuri în care polițiștii s-au autosesizat, Ciprian Romanescu a explicat: ”Da, noi acționăm și în baza informațiilor proprii, dar de cele mai multe ori suntem sesizați prin apel la 112 de către persoane care sunt deranjate de zgomotul produs de aceste petreceri”.

Reprezentantul Poliției Capitalei a mai precizat că pentru zădărnicirea combaterii bolilor, pedeapsa este de la un an la 5 ani de închisoare.

