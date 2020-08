Dosarul ”10 August”: Șefa DIICOT a infirmat clasarea unora dintre acuzațiile aduse șefilor Jandarmeriei. Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Ionuț Sindile, anchetați din nou

Giorgiana Hosu, procurorul-șef DIICOT, a anunțat, marți, că a infirmat clasarea unora dintre acuzațiile aduse șefilor Jandarmeriei în Dosarul ”10 August”. Infirmarea clasării va trebui, însă, confirmată și de Curtea de Apel.

La finele lunii iunie, după aproape doi ani de la evenimentele din 10 august 2018, procurorii DIICOT deciseseră clasarea unei părți din dosarul privind violențele din Piața Victoriei.

Era vorba despre acea parte de dosar în care șefii de la acea vreme ai Jandarmeriei, precum și un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost acuzați de abuz în serviciu și purtare abuzivă. Anchetatorii au considerat că aceștia nu au făcut altceva decât să își facă datoria.

Tot atunci, s-a renunțat la partea din dosar în care fostul ministru al Internelor, Carmen Dan, îi acuza pe participanții la mitingul Diasporei că ar fi încercat să dea o lovitură de stat.

Acuzațiile împotriva executanților au fost trimise înapoi Secției Parchetelor Militare pentru continuarea cercetărilor.

Acum, procurorul-șef DIICOT a stabilit că trebuie să continue, totuși, ancheta în ceea ce-i privește pe șefii de atunci ai Jandarmeriei: Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Ionuț Sindile.

Pe 10 august 2018 a avut loc un protest al Diasporei anunțat cu săptămâni bune înainte. Oamenii s-au strâns să manifestesteze împotriva corupției și pentru continuarea luptei cu acest flagel. Situația a degenerat, însă, iar jandarmii au intervenit în forță. Peste 1.000 dintre persoanele prezente atunci în Piața Victoriei au depus plângeri penale, acestea fiind apoi reunite și declinate către DIICOT.



Ce a dispus Georgiana Hosu, șefa DIICOT:

1. Admiterea plângerilor formulate de către petenți împotriva Ordonanței din data de 26.06.2020, emisă în dosarul cu nr. 2122/D/P/2019.

2. Infirmarea în parte a Ordonanței din data de 26.06.2020 emisă în dosarul numărul 2122/D/P/2019 cu privire la dispozițiile de:

• clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii de către suspecții maior CAZAN LAURENŢIU VALENTIN, comisar şef de poliţie CHIRICĂ MIHAI DAN, colonel CUCOŞ GHEORGHE SEBASTIAN și colonel SINDILE IONUŢ-CĂTĂLIN a infracțiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, respectiv,

• clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal și participaţie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal, respectiv

• clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cât și

• clasare a cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal și uz de fals prev. de art. 323 Cod penal,

3. Redeschiderea urmăririi penale

• sub aspectul săvârșirii de către maior CAZAN LAURENŢIU VALENTIN, comisar şef de poliţie CHIRICĂ MIHAI DAN, colonel CUCOŞ GHEORGHE SEBASTIAN și colonel SINDILE IONUŢ-CĂTĂLIN a infracțiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participaţie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, respectiv,

• sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal și participaţie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal, respectiv

• sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de complicitate la abuz în serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cât și

• sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal și uz de fals prev. de art. 323 Cod penal.



Știre în curs de actualizare