Dosarul 10 august: Tribunalul București va dezbate solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva foștilor șefi ai Jandarmeriei (VIDEO)

Dosarul „10 august” ar putea fi redeschis. Astăzi, Tribunalul Bucureşti va dezbate solicitarea DIICOT în acest sens. Foştii şefi ai Jandarmeriei Române urmează să fie cercetaţi pentru infracţiuni de abuz în serviciu, fals intelectual sau uz de fals. Asta dacă solicitarea va fi aprobată de un judecător al Tribunalului.

Cu aproxiamtiv 4 luni în urmă fostul procuror-şef al DIICOT, Giorgiana Hosu a dispus redeschiderea Dosarului 10 august şi reînceperea urmăririi penale în cazul foştilor şefi ai Jandarmeriei.

Principalul argument a fost că acestia refuzasera să dea declaraţii când au fost chemaţi la Parchetul Militar. Totodată, nicio persoană vătămată şi niciun martor nu au fost citaţi la DIICOT, cu excepţia unor oficiali. În plus, nu au fost solicitate mai multe probe de natură tehnică, în condiţiile în care o parte din înregistrările video din dosar nu au putut fi accesata.

Astfel, din luna august până acum, solicitarea DIICOT a trecut prin mai multe instanţe judecătoreşti, ca să ajungă într-un final la Tribunalul Bucurerşti.

Dacă solicitarea DIICOT va fi confirmată de un judecător, procurorii vor redeschide urmărirea penală faţă de colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, maiorul Laurenţiu Cazan, colonelul Cătălin Sindile, şi comisarul-şef de poliţie Mihai Dan Chirică.

Şefii Jandarmeriei Române ar urma sa fie cercetaţi pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care: abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, dar şi pentru favorizarea făptuitorului.

