Dosarul achiziției de măști neconforme de către UNIFARM în perioada stării de urgență. Procurorul de caz: Măștile au ajuns la mai multe spitale de urgență COVID-19. A fost pusă în pericol sănătatea personalului medical (VIDEO)

Percheziții de amploare au avut loc miercuri dimineață, într-un dosar legat de cumpărarea de către UNIFARM a peste un milion de măști neconforme. Măștile au ajuns în spitalele din toată țara și au fost retrase după reclamațiile personalului medical. Administratorul unei firme, precum şi societatea comercială sunt urmăriţi penal pentru înşelăciune în acest caz. Fostul director UNIFARM, Adrian Ionel a fost acuzat anul trecut de procurorii anticorupție că a încheiat un contract cu o firmă neautorizată pentru 1,5 milioane de măşti pentru care a plătit un avans de 3,5 milioane de lei.

Astfel, procurorii de pe lângă Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 București au dispus confirmarea efectuării în continuare a urmăririi penale ”față de o persoană fizică și o persoană juridică pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prin profitarea de starea de urgență”, a precizazt, miercuri, procurorul de caz, Călin Radu Bogdan.

”În cuprisul ordonanței s-a reținut că în perioada 24 martie – 10 aprilie 2020, o persoană fizică, în calitate de administrator al societății comerciale, a indus în eroare compania națională UNIFARM SA prin prezentarea ca adevărat a faptului că dispun de 3 milioane de măști medicale marca

ShengGuang Medical Instruments, pe care le vor pune la dispoziția persoanei vătămate, cu toate că, în realitate, societatea comercială nu dispunea de măști medicale, iar 1,2 milioane de măști livrate au fost măști de protecție și nu măști medicale, marca Daddy Baby.

Cu privire la aceste măști, s-a reținut că au o capacitate de filtrare scăzută, iar ulterior a fost introdusă o alertă la nivel european, că folosirea acestora prezintă un risc pentru sănătatea persoanelor, întrucât o cantitate ridicată de microorganisme sau particule trec prin mască, sporind astfel riscul de infecție”, a mai spus Călin Radu Bogdan.

Întrebat dacă se știe în acest moment câți medici și-au riscat sănătatea din cauză că au folosit aceste măști, procurorul a răspuns: ”Compania națională Unifarm SA a trimis aceste măști la mai multe spitale de urgență COVID-19, iar prin această acțiune a fost pusă în pericol sănătatea personalului medical. De asemenea, prin activitatea infracțională desfășurată a fost produs și un prejudiciu patrimonial ridicat”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.DACĂ deții această CAMERĂ de SUPRAVEGHERE arunc-o imediat! Aceasta permite atacatorilor să SPIONEZE oamenii