Noi audieri în dosarul BELINA: Paznicii de pe insulă nu-și mai recunosc declarațiile de la DNA - "Nu știu", "nu cunosc", "nu am văzut", "efectiv nu-mi aduc aminte"

Noi audieri în dosarul Belina, marți, la Tribunalul București. Agenții de pază ai firmei Europrotect Security nu își mai recunosc declarațiile făcute la DNA.

Trei ore i-au interogat judecătorii în calitate de martori. "Nu știu", "nu cunosc", "nu am văzut", "efectiv nu-mi aduc aminte", "una am declarat la DNA, alta s-a consemnat", "au scris altceva decât am declarat eu", sunt o parte dintre declaratiile pe care cei opt angajați le-au făcut astăzi, potrivit ziare.com.

În dosarul Belina sunt jduecați Sevil Shhaideh, fost vicepremier, Adrian Gâdea, fostul președinte al CJ Teleorman și fost deputat PSD (în prezent secretar de stat în Ministerul Dezvoltării), și Ionela Stoian, fost director în cadrul Ministerului Dezvoltării.

Potrivit ziare.com, în timpul ședinței nu s-a vehiculat nici măcar o dată numele lui Liviu Dragnea, cel care stătea în spatele acestei ‘afaceri’.

De asemenea, niciunul dintre martori nu a rostit numele invitaților lui Liviu Dragnea la aceste partide de pescuit: Victor Ponta, Sorin Grindeanu sau Vasile Dâncu.

Următorul termen în acest proces va fi pe 25 februarie, când vor fi audiați alți doi martori. Este vorba despre doi angajați ai firmei Cobrex Trans, firma care deține elicopterul care a făcut mai multe zboruri pe insula Belina.