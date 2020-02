Dosarul Caracal rămâne la Tribunalul Olt: Decizia este definitivă (VIDEO)

Lovitură pentru familia Alexandrei Măceșanu. Dosarul Caracal rămâne la Tribunalul Olt. Decizia este definitivă.

Părinţii Alexandrei au cerut strămutarea procesului în care Gheorghe Dincă este judecat pentru viol şi omor susţinând că suspectul a avut în ultimii ani legături strânse cu oameni influenți din județul Olt, cum ar fi polițiști, judecători sau procurori.

Familia Alexandrei Măceşanu s-a aflat, marți, faţă în faţă cu Gheorghe Dincă, la Curtea de Apel Craiova.

"Când l-am văzut am simţit ca şi când ai merge cu maşina şi, la un moment dat, îţi dai seama că ai rămas fără frâne. Vă daţi seama că îmi venea să îl omor", a spus Ion Măceşanu, tatăl Alexandrei.

”Am cerut strămutarea cauzei, având în vedere că acolo ar putea exista o imparțialitate. (...) Din punctul meu de vedere, pentru a înlătura orice suspiciune rezonabilă cu privire la acest aspect, ar trebui să trimită dosarul undeva spre Tribunalul Mehedinţi sau oriunde în altă parte, mai puţin în Dolj şi Olt. Ştim bine că procurorul Vasilescu a instrumentat această cauză şi, din câte am înţeles, soţia acestuia este judecător la Curtea de Apel Craiova", a spus avocatul familiei Măceşanu.

Amintim că pe 7 februarie, judecătorii de la Tribunalul Olt au decis ca Gheorghe Dincă și complicele său, Ștefan Risipițeanu, să rămână în arest preventiv.

Ulterior, la 17 februarie, magistrații de la Curtea de Apel Craiova au menținut această decizie, respingând contestaţia formulată de Risipiţeanu.

Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată pentru trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat, profanare de cadavre, iar Ștefan Risipișțeanu este acuzat de viol.

