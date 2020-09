Două cazuri de COVID-19 depistate în Ministerul Sănătății, în doar 24 de ore. Un angajat e asimptomatic, iar celălalt prezintă simptome ușoare (VIDEO)

Două cazuri de COVID-19 au fost confirmate în rândul angajaților din Ministerul Sănătății, într-un interval de doar 24 de ore, iar Direcția de Sănătate Publică a anunțat că va demara o anchetă epidemiologică, potrivit B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.