Scene violente în Capitală. Două femei au fost agresate de un necunoscut, într-un cartier din Sectorul 6. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere, relatează B1TV.



Pe imagini se vede cum un individ loveşte fără milă o femeie. La un moment dat, un martor intervine, iar agresorul pleacă.

În aceeaşi seară, o altă femeie a depus plângere că ar fi fost agresată, în aceeaşi zonă.

Poliţiştii nu exclud ca cele două femei să fi fost atacate de acelaşi bărbat. Una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambele cauze sunt în cercetare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Poliţia a început ancheta în acest caz, fiind deja audiate mai multe persoane.

Poliția Capitalei cere sprijinul cetățenilor pentru prinderea presupusului atacator.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.