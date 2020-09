Două minore din Iași, abuzate și șantajate de un bărbat. Individul e căsătorit şi are copii (VIDEO)

Caz îngrozitor în Iaşi. Două minore au fost abuzate sexual timp de trei ani de către un bărbat de 39 de ani. Individul filma perversiunile sexuale la care le supunea pe fete, iar ulterior le şantaja pe victime că va arăta imaginile altor persoane. Bărbatul ar mai avea antecedente în acest sens, informează B1 TV.

Potrivit procurorilor, totul ar fi început de la mesajele trimise de individ pe rețelele sociale, prin care le-a ademenit pe eleve.

Ulterior, bărbatul a întreţinut cu cele două fete de 14 ani, în mod repetat, raporturi sexuale.

Individul le-a obligat pe fete să se înregistreze în materiale video cu caracter intim, iar dacă acestea refuzau să îi mai facă pe plac, le ameninţa că va distribui imaginile vechi în mediul online, pentru a fi văzute de mai mute persoane.

Individul, care are antecedente, e căsătorit și are, la rândul lui, copii

Bărbatul nu este la prima abatere de acest fel. El a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile şi e acuzat de procurorii DIICOT de pornografie infantilă, act sexual cu un minor şi viol, fapte comise între 2017 şi 2020.

În momentul percheziţiilor domiciliare în locuinţa lui au fost găsite mai multe dovezi printre care şi înregistrări video cu caracter sexual.

De menţionat este că anchetatorii au confirmat că individul este căsătorit şi la rândul său are copii.

