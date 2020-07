Două noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2 au fost confirmate la TAROM, în această săptămână.

Primul caz de COVID-19 a fost confirmat la TAROM încă din ziua de marți. Angajatul companiei a urmat programul obișnuit de lucru. Astfel, a intrat în contact cu toți colegii și superiorii săi.

Joi după-amiază a fost confirmat cel de-al doilea caz de COVID-19 la TAROM. Mai precis, este vorba despre un caz din direcția de securitate de zbor.

TAROM a recunoscut cele două cazuri abia vineri, 17 iulie, prin intermediul unui comunicat de presă și totodată, compania aeriană de transport a statului român, a început o anchetă epidemiologică.

Primul caz pozitiv de COVID-19 a fost depistat în luna martie. Un pilot a fost infectat și internat în spital.

