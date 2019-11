Probleme grave în doua spitale de copii din Capitală. Micuții pacienți internați la Spitalul Marie Curie și Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Robănescu nu au avut apă caldă timp de 3 zile, iar caloriferele au fost reci, informează B1 TV. Cele două spitale au centrală comună, iar de vină a fost o avarie RADET, regie intrată în faliment în urmă la începutul acestei săptămâni.

Situația s-a rezolvat abia vineri dimineață. Asta în condițiile în care managerul Spitalului Marie Curie, Daniel Buzatu, a declarat, pentru HotNews.ro, că în data de 12 noiembrie a primit o înștiințare de la RADET prin care era anunțat că se lucrează la remedierea unei avarii, motiv pentru care apa caldă și căldura vor fi oprite pentru 40 de ore. Situația nu s-a rezolvat însă în termenul anunțat, precizează managerul Spitalului.

La rândul său managerul Centrului de Recuperare Robănescu, medicul Liliana Pădure, a declarat, pentru aceeași sursă, că la unitatea medicală pe care o conduce, în ultimele trei zile, apa a fost încălzită pentru copii.

Potrivit sursei citate, în acest moment, la Spitalul Marie Curie sunt internați peste 300 de copii, iar la Centrul Robănescu peste 100.

