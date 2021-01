Dr. Adrian Marinescu: Avem un număr rezonabil de infectări cu coronavirus, dar suntem pe o gheață subțire / Vaccinul anti-COVID-19 oferă protecție și față de noua tulpină. Care e explicația (VIDEO)

Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, a declarat duminică, pentru B1 TV, că vaccinul anticoronavirus care este administrat și în România oferă protecție și în raport cu noua tulpină descoperită în Marea Britanie. Totuși, campania de vaccinare trebuie gândită pentru o perioadă finită și e nevoie de monitorizare, deoarece nu este exclus ca, în viitor, virusul să sufere mutații care să impună și modificarea serului. Marinescu a făcut apoi o comparație cu vaccinul antigripal: deși virusul gripal e mult mai instabil decât coronavirusurile, deci suferă mai multe mutații, vaccinul antigripal administrat la începutul sezonului rece oferă protecție mai multe luni.

Medicul a mai susținut că era o chestiune de timp până când noua tulpină de SARS-CoV-2 să ajungă și în România, iar faptul că a fost descoperită la o pacientă care nu a fost în Regatul Unit demonstrează că aceasta deja circulă în comunitate. Marinescu a mai precizat că România înregistrează „un număr rezonabil” de infectări cu coronavirus, față de alte state europene.

