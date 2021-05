Dr. Adrian Marinescu, despre ciuperca neagră la pacienții COVID: Se poate lua și din spital, există peste tot. Duce la deces într-un procent de minim 50% (VIDEO)

Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului "Matei Balş", a vorbit miercuri, în timpul emisiunii "Talk B1", prezentat de Irina Pătraru, pe B1 TV, despre ciuperca neagră, o nouă complicație apărută la pacienții cu forme grave de COVID-19.

Specialistul a explicat că mucormicoza este destul de răspândită, însă apare doar la pacienții cu sistem imunitar foarte slăbit. Aceasta poate fi contractă și in spital și are o rată de mortalitate de cel puțin 50%.

"Este o infecție fungică numită mucormicoză, care exista si înainte de pandemie și nu doar în India, cunoscut ca fiind ciuperca neagra pentru că apar niște pete negre pe piele. Acesta infecție este oportunistă, atunci cand sistemul imunitar este slăbit, exista riscul să apară. Mortalitatea este mare, mai ales dacă nu se intervine la timp. Exista un tratament destul de scump, ma gândesc cat de greu de procurat este în India. Trebuie intervenit repede, in primele zile. Duce la afectare plămânilor, creierului, în zona oculară etc. Este o situație complicată, mai ales că în India numărul de persoane cu forme grave de COVID-19 este mare.

Această infecție se poate lua și din spital, există peste tot, dar la cineva cu un sistem imunitar echilibrat nu exista niciun risc. Sunt o grămadă de microorganisme care pun în pericol viața celor cu imunitatea slabă.

Există tratament pentru această boală, dar trebui să stabilim un diagnostic repede, în primele zile. Dacă apar astfel de cazuri trebuie să știm să le identificam si să le tratam, dar să speram ca nu va fi cazul.

Ciuperca neagra duce la deces într-un procent de minim 50%. Apare în contextul infecției cu SARS-COV-2 pentru ca scade sistemul imunitar și pacienții primesc diverse terapii care duc și mai mult la o prăbușirea sistemului imunitar și creste riscul de contractare a altor infecții", a declarat medicul.

