Dr. Alexandru Rafila: Echipamentele specifice luptei anti-coronavirus, limitate. Sper că Guvernul va procura suficiente cât să nu intrăm într-o criză (VIDEO)

Medicul Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, a explicat că echipamente de protecție specifice luptei cu coronavirusul nu sunt „nelimitate”, dar speră că Guvernul va reuși „să procure suficiente cât să nu intrăm într-o criză”.

„În primul rând, trebuie să protejăm personalul medical. Personalul medical constituie prioritatea 0 peste tot. În toate țările, recomandarea OMS, pentru că, dacă personalul medical se infectează, atunci avem o problemă cu diagnosticul și cu tratarea acestor pacienți”, a explicat dr. Alexandru Rafila, joi, într-o conferință de presă.

El a mai subliniat că, „din fericire, nu discutăm despre un înalt patogen, adică nu trebuie niște costume de tip cosmonaut. Recomandarea OMS este următoarea, mască de protecție, dar nu măștile chirurgicale, pe care mulți dintre dumneavoastră le mai folosesc. Nu, sunt măști cu grad de protecție 2 sau 3. Ochelari sau vizieră, mănuși și un halat lung, cu mânecă lung, bineînțeles de unică folosință. Acesta este echipamentul standard, inclusiv pentru personalul medical, care îngrijește acești pacienți. Schimbarea echipamentului de protecție sigur că trebuie făcută de mai multe ori pe zi dacă se umezește, spre exemplu în cazul măștii. Sigur că nu putem să spunem că avem nelimitat, dar eu sper că în perioada următoare o să reușească colegii de la acest oficiu de achiziții publice, de la Ministerul Finanțelor, să procure suficiente echipamente cât să nu intrăm într-o criză. Eu sunt convins că mai există un alt mecanism al dispoziție, cel de realocare de echipamente”.

