Dr. Beatrice Mahler: E necesar învățământul mixt. Elevii au nevoie de socializare, de interacțiune cu profesorii. Mergând la școală, ei pot să aplice regulile de protecție într-un mod organizat (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, este de părere că „trebuie să fie un învățământ care să combine cele două metode” – prezența fizică la școală și cursurile online – pentru că elevii „au nevoie de socializare” și trebuie să interacționeze cu cadrul didactic. Nu în ultimul rând, spunea ea, „mergând la școală, pot să facă și să repete aceste reguli pe care noi le repetăm de luni de zile, și să le aplice într-un mod organizat”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.