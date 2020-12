Dr. Beatrice Mahler: Vom prelungi această stare de restricții mult timp dacă nu vom înțelege că vaccinarea anti-COVID-19 e o opțiune de luat în calcul (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a declarat luni, pentru B1 TV, că vaccinul anti-COVID-19 care este acum disponibil și în România produce anticorpi și în cazul noii tulpini de coronavirus. Aceasta a atras apoi atenția că restricțiile de circulație și limitările de activități vor continua mult timp de acum încolo dacă oamenii nu vor lua în calcul vaccinarea. Mahler a mai spus că, în acest moment, problema nu ține de numărul de doze de vaccin disponibile și de modul în care se realizează comunicarea pe acest subiect: românii trebuie informați, iar aceștia trebuie să se documenteze numai din surse sigure.

Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a susținut că vaccinul anticoronavirus ajuns și în România produce anticorpi și împotriva noii tulpini de coronavirus descoperită în Marea Britanie și care s-a răspândit deja în mai multe țări: „Din datele care sunt în acest moment publice se pare că vaccinul anti-COVID care este acum disponibil și în România este potrivit și poate să producă anticorpi inclusiv împotriva acestei tulpini care a suferit o mutație, mutație care determină ca virusul să fie mai contagios, îl putem contracta mai ușor”.

Mahler a explicat apoi de ce e crucială vaccinarea anti-COVID-19 întâi a cadrelor medicale: „Pe de altă parte, consider că vaccinarea trebuie să fie cel puțin la nivel de întrebare pe buzele fiecărui cetățean al României, întrebare care să ducă la opțiunea ”mă vaccinez” sau ”nu mă vaccinez”. Ca prioritate, consider că vaccinarea corpului medical, prima etapă a vaccinării pe care o parcurgem în acest moment, e esențială dacă vrem să vorbim de o sustenabilitate reală a sistemului de sănătate, pentru că fără asistente, medici, infirmeri, pacientul care are nevoie de asistență nu poate fi asistat”.

Dr. Beatrice Mahler a insistat apoi că nu vom scăpa de restricții dacă nu vom înțelege să ne vaccinăm într-un număr cât mai mare.

„Acest procent de 70% practic dorește să ducă România sau lumea în etapa în care să mai vorbim de o pandemie. Vom prelungi această stare de restricții și de limitări de activități mult timp dacă nu vom înțelege că vaccinarea este o opțiune pe care trebuie să o luăm în calcul fiecare dintre noi. Și mai trebuie să atragem atenția asupa unui lucru: în acest moment, așa cum sunt datele furnizate la nivelul UE, sunt disponibile puțin peste 10 milioane de vaccinuri pentru România, or noi avem o populație mult peste această cifră. Cred că nu e foarte greu să distribuim aceste doze de vaccin către populația la risc, către personalul medical, către categoriile de populație care în aceste zile stau cu teama de a nu contracta acest virus, pentru că evoluția în cazul lor poate fi una severă”, a mai declarat dr. Beatrice Mahler în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu, pe B1 TV.

