După ce Grupul de Comunicare Strategică anunță că, în ultimele 24 de ore, în România au fost confirmate 952 de noi cazuri de COVID-19, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iași, Carmen Dorobăț a oferit explicații legate de evoluția pandemiei în România, în direct printr-o intervenție telefonică pe B1tv.

Carmen Dorobăț a explicat că în acest moment, situația infectărilor s-a stabilizat la aproximativ 1000 de noi cazuri pe zi, ceea ce nu este îmbucurător, ținând ciont de faptul că vine sezonul rece în care virozele se înmulțesc.

"Cifrele se stabilizează la un nivel pe care noi nu ni-l dorim, pentru că ne aflăm într-un platou, într-adevăr nu am crescut. Ne-am stabilizat în jur de 1000 și ceva de cazuri pe zi, ceea ce nu este de bucurie pentru că vine o perioadă în care ne așteptăm să fie un număr mai mare de noi infectări pe zi și dacă pornim de la o bază de în jur de 1000, ne așteptăm ca vârful să ajungă destul de înalt, astfel încât noi vom fi puși în dificultate, în zona medicală, din punct de vedere al numărului de paturi libere, cum câteodată se întâmplă și în prezent", a spus medicul.

În ceea ce privește înceăperea școlii, medicul a spus că medicii de familie ar trebui să sfătuiască părinții dacă este sigur sau nu să îi ducă copii la școală, în funcție de situație. Totodată, ea a mai spus că cei mici nu trebuie să simtă că sunt presați să respecte măsurile de protecție, ci să vină mai degrabă natural.

"Responsabilitatea este a celor care conduc instituția de învățământ si a autorităților locale. Nu știu dacă va fi mai ușor să o începem peste o lună sau peste 2 luni, când deja vom fi in sezonul rece. Trebuie să vină un moment în care să gândim foarte bine modul în care să acționăm cel mai corect pentru ca elevii să meragă la scoală. Revenind la vârste la care nu se pune problema să discute numai online, atunci responsabilitatea este în egală măsură a familiei și aș aduce lângă familie, medicul de familie care este cel mai in măsură se dea niste sfaturi fiecărei familii in legatură cu începutul de an, iar de pe altă parte instituția de învățământ. În momentul de față există fel de fel de mijloace de mijloace de dezinfecație și alături de gandirea unei strategii, care să fie adaptabilă unei anumite varste, astfel încât copilul să nu suporte foarte greu si să nu aibă o presiune în momentul în care se discută despre purtarea unei măsti sau viziere", a mai spus managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iași.

A MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Sezonul rece, un sezon de risc dacă adugăm și gripa la SARS-COV2

"Vor aparea alte viroze cu transmitere respiratorie și dintre acestea, gripa este cea care pune cele mai mari probleme pentru că dă riscul cel mai mare, ca să nu mai vorbim despre o infectare concomitentă cu gripă și SARS-COV2, care ar fi, într-adevăr de proporții pentru persoana infectată. În ceea ce priveste sezonul rece și infecția cu SARS-COV2, vedeți, noi ne-am fi așteptat, cum știm noi din carți, ca infecția să aibă o incidență mai scăzută, nu a fost așa. Este un virus înșelător, un virus care ne dă noi și noi surprize din multe puncte de vedere, noi ca medici practicieni nu putem decât să ne luăm toate măsurile de precauție, pentru că sezonul de risc este sezonul rece. Așa cum ne-am fi așteptat altădată pentru gripă, acum trebuie să avem în vedere și această infecație cu SARS-COV2", a mai explicat medicul.