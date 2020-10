Dr. Claudiu Puiac, despre sistarea internărilor cronice la SJU Târgu Mureș: Noi testăm personalul medical și ne vom prelua activitatea în totalitate atunci când se va dovedi negativ (VIDEO)

Situația de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde s-a decis sistarea tuturor internărilor cronice, a fost comentată de dr. Claudiu Puiac, managerul unității sanitare, luni seară, în direct pe B1 TV. Cu această ocazie, el a subliniat că situația nu este una critică, ci una „obișnuită deja din luna martie a acestui an”. Precizările sale vin în contextul în care, în această zi, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 2.069 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.