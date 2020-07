Dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș de la Timișoara: „Nu credem că este posibilă deschiderea școlilor în 15 septembrie” (VIDEO)

Dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” de la Timișoara, este de părere că deschiderea școlilor în 15 septembrie nu va fi posibilă. În direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum” cu Tudor Barbu, medicul a explicat că, în rândul populației, „iresponsabilitatea este la cote maxime”, referindu-se la persoanele care nu respectă regulile de siguranță sanitară.



