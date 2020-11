Dr. Cristian Oancea trage semnalul de alarmă: „Pacienți tineri vin cu forme severe de boală. Setea de aer apare când 70% din plămân este afectat"

Medicul Cristian Oancea, de la Spitalul „Victor Babeș" din Timișoara, trage un nou semnal de alarmă la populație. Spitalele fac cu greu față numărului mare de cazuri și din ce în ce mai mulți tineri ajung într-o stare foarte gravă de sănătate.

„Spitalul 'Victor Babeș' tratează cazurile severe și foarte severe (...) Medicii de familie deservesc formele ușoare de patologie. Ce am putut face, a fost ca fiecare pat să aibă și oxigenoterapie ca tratament. Urmează să găsim soluțiile ca să mărim extinderea capacității de apărare a pacienților.

Din nefericire, pacienții tineri vin cu forme severe de boală. Această insuficiență respiratorie, ca unic simptom la unii pacienți, apare când distrucția pulmonară este severă. Abia atunci când ai 70% din plămân afectat simți această sete de aer", a declarat Cristian Oancea pentru B1 TV.

COVID-19 nu ține cont de vârstă

De asemenea expertul în sănătate a subliniat faptul că nerespectarea regulilor de prevenție poate infecta și copiii. La cei mici, comorbiditățile pot fi fatale.

„Ignorarea regulilor de bun simț pot să te ducă în spital. Am avut copii și am avut și copii si la ATI, dar i-am salvat și sunt sănătoși. Ce am avut acum, am avut cu comorbidități", a declarat medicul pentru B1 TV.