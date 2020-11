Dr. Cristian Oancea: Valul 3 al epidemiei, în februarie - martie, e posibil să ne prindă cu spitalele pline. Vaccinările trebuie obligatoriu făcute antigripal şi antipneumococic

Dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, a declarat că, potrivit experților, al treilea val al epidemiei de coronavirus va lovi undeva în februarie - martie 2021 și „este posibil ca acest val să ne prindă cu spitalele pline”. Prin urmare, el a recomandat vaccinarea antigripală şi antipneumococică. Specialistul a insistat pe măsurile de prevenire a infecției - mască de protecție, distanță socială, igienă - și a vorbit apoi despre rata de mortalitate în rândul pacienților COVID-19 care ajung în secțiile de Terapie Intensivă.

Dr. Cristian Oancea, secretarul general al Societăţii Române de Pneumologie, a recomandat vaccinarea antigripală şi antipneumococică mai ales acum când, pentru februarie - martie 2021, e așteptat al treilea val al epidemiei de coronavirus.

„În ultimul timp, unii experţi au atras atenţia la nivel internaţional şi naţional că va urma şi valul al treilea al pandemiei, în februarie - martie, şi este posibil ca acest val să ne prindă cu spitalele pline. Vaccinările trebuie obligatoriu făcute antigripal şi antipneumococic. Personal, m-am vaccinat cu ambele, anul acesta”, a declarat dr. Cristian Oancea, citat de Agerpres.

Medicul a ținut să precizeze că aceste vaccinuri nu ne protejează de COVID-19, dar, conform unor studii, vaccinarea antigripală reduce cu 40% riscul de infectare cu coronavirus.

„Ele reduc morbiditatea şi mortalitatea la grupurile de risc, inclusiv la personalul medico-sanitar. Accentuez acest aspect pentru că sunt convins că odată cu apariţia vaccinului va exista iarăşi un curent de conspiraţionişti, care vor spune că sunt metale grele, că omorâm oamenii etc”, a continuat Oancea.

Acesta a mai precizat că este nevoie de o lege a vaccinării.

Dr. Cristian Oancea a insistat apoi, din nou, pe măsurile de prevenție: purtatul măştii, distanța socială, igiena, neatingerea nasului, a feţei şi a ochilor cu mâinile nespălate. Specialistul a mai explicat faptul că ar trebui purtate măștile medicale, nu cele textile, deoarece microparticulele de virus pot să adere pe masca de bumbac sau de pânză şi rămân acolo, putând fi inhalate de purtătorul ei.

Cristian Oancea, despre rata de mortalitate în rândul pacienților COVID-19 care ajung la Terapie Intensivă

Potrivit dr. Cristian Oancea, COVID-19 este o boală nouă, cu o evoluţie clinică impredictibilă, în special pentru populaţii vulnerabile, factorii de risc ştiuţi fiind diabetul, obezitatea, HTA, neoplaziile. Boala a deschis un teren al incertitudinilor și al controverselor, iar ce astăzi este tratament, mâine nu mai e valabil.

„Am făcut un studiu care arată că cea mai mare rată de mortalitate este în ATI. La pacienţii intubaţi am făcut un studiu care indică sub 10% rata de supravieţuire. La noi în spital este de 6%. Per total, la ATI, incluzându-i şi pe cei care nu sunt intubaţi, rata de supravieţuire este de 33-34%.

Încă, şi la această dată, nu avem o strategie eficientă de tratament, aşteptăm vaccinul care sperăm să vină în ianuarie şi trebuie să personalizăm schema de terapie de la caz la caz”, a încheiat dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș" din Timișoara.