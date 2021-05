Dr. Emilian Imbri, despre relaxarea restricțiilor: E un semn bun, dar nu trebuie privit cu bucuria învingătorului. Nu am învins. Depinde și de cât de drăgălaș e virusul ăsta în continuare și cât ne lasă o pauză (VIDEO)

Dr. Emilian Imbri, expert în sănătate publică, fost manager al Spitalului ”Victor Babeș”, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că e un semn bun faptul că au fost luate mai multe măsuri de relaxare a restricțiilor. Pe de altă parte, nu trebuie să considerăm acest lucru o victorie asupra coronavirusului, căci pandemia nu a dispărut. Imbri a vorbit și despre campania de imunizare anti-COVID, punctând că e nevoie ca măcar 60% din populație să fie vaccinată.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

