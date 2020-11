Dr. Emilian Imbri: „În momentul în care ajungem în situația asta, în care fiecare zi numărul de cazuri crește cu 5.000, 6.000, nu se mai poate face nimic”

În lumina noilor date transmise de către Grupul de Comunciare Strategică, ce anunțau că România a înregistrat un nou record negativ al infectărilor cu COVID-19, medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului „Dr. Victor Babeș", a declarat că țara noastră a ajuns în punctul în care nu mai poate face nimic pentru a stopa pandemia.

Dr. Emilian Imbri, despre noul record negativ de infectări înregistrat în România: „Nu se mai poate face nimic”



„Acum nu mai avem nimic de făcut. În momentul în care ajungem în situația asta, în care fiecare zi numărul de cazuri crește cu 5.000, 6.000, nu se mai poate face nimic. Ce ne facem, însă, că nu avem suficiente paturi pentru a interna toată populația României?

Avem nevoie de vreo 18.000 de paturi că să stăm liniștiți și de 8.000 de paturi de terapie intensivă. Părerea mea este că în momentul de față nu mai avem nimic de făcut decât să respectăm ce trebuie să respectăm.

Se poate lua modelul din țările din jurul nostru, cu riscul pe care și le-au asumat și aceste țări. Mă refer aici ls riscul unor demonstrații. E singurul lucru pe care poți să îl mai faci", a declarat managerul Victor Babeș într-o intervenție la DIGI24.

„Poate ajungem la acel adevăr, pe care toți s-au ferit să îl recunoască. Această boală nu poate fi stăvilită decât prin măsuri foarte stricte și nu are tratament. Nu putem decât să eșalonăm îmbolnăvirile, că să nu se îmbolnăvească foarte mulți români deodată. În România sunt peste 500 de spitale, aprope jumătate au intrat deja în circuitul COVID. Restul de spitale sunt spitalele mari, grele, spitale județene cu 900 de paturi. Spitalele mari nu trebuie să ajungă spitalele COVID. Este greu de dovedit un număr mare de pacienți plus că ar rămâne orice boală fără suport", a mai punctat Emilian Imbri.

Amintim, Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 7.733 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național.

Emilian Imbri: „România va pierde definitiv lupta cu pandemia de COVID-19, dacă medicii se vor îmbolnăvi”

Dr. Emilian Imbri a vorbit, joi, în emisiunea "Se întâmplă acum", de la B1 TV, despre faptul că România va pierde definitiv lupta cu pandemia de COVID-19, dacă medicii se vor îmbolnăvi, după luni întregi de lupta cu virusul.

„Nu pot decât să susțîn că cei care au făcut calculele și au prevăzut creșterea îmbolnăvirilor au avut dreptate. Din punctul med de vedere, indiferent câte paturi am pune, pe stradă, în parcuri, pe lângă spitale, bineînțeles, cu un pluton de oameni cu care am făcut instrucție și am fugărit 9 luni de zile, e greu să mai susținem un plus de activitate.

Este că și cum te-ai jucat într-o jumătate de curte și se deschide poartă și îți mai da încă pe atâta teren să-l rezolvi și pe ăla cu același număr de oameni. Să se gândească lumea că dacă medicii se vor îmbolnăvi, putem să stăm în pat și să ne uităm unii la alții, că nu are cine să mai treacă pe la noi să ne întrebe ce mai facem", a declarat medicul.