Dr. Laszlo Lorenzovici: ''La 28 de cazuri pe zi s-a decretat carantina. La 180 de cazuri pe zi s-a ridicat carantina. La 1.800 de cazuri, nimeni nu se mai stresează''

Medicul Laszlo Lorenzovici susține că impactul pandemiei este major asupra sănătății publice.

”La 28 de cazuri pe zi s-a decretat carantina. La 180 de cazuri pe zi s-a ridicat carantina. La 1.800 de cazuri, nimeni nu se mai stresează. La 2.800 de cazuri pe zi, viața merge înainte. Acum am ajuns la 4.000. Cam așa am trăit toți aceste ultime 8 luni. Știți din ce cauză a murit profesorul Istvan Benedek din Târgu Mureș, doctorul care a efectuat primul transplant de măduvă la un bolnav adult în România? El a reușit să depășească infecția cu COVID și a fost răpus de infecția cu o bacterie luată din aparatul de ventilat!'', susține directorul general al Hospital Consulting.

Directorul explică de ce măsurile radicale au fost o greșeală.



''Măsurile radicale au fost o greșeală și toate țările au ajuns la această concluzie. Numărul victimelor colaterale este greu de cuantificat acum, dar în mod cert va fi mai mare decât cele răpuse de COVID. Impactul pandemiei este major asupra sănătății publice în general. Consumul redus de medicamente, evacuarea pacienților din spitale, stoparea intervenților chirurgicale neurgent. Da, s-a făcut puțină curățenie la capitolul cheltuieli nejustificabile, cam 20% din internări și operații erau nejustificabile. Dar a fost depășit cu mult pragul. Nici acum nu și-au revenit spitalele. Abia au ajuns în septembrie să lucreze la 60% din capacitatea de anul trecut. Pe de altă parte, s-a oprit aproape tot screeningul. Dacă anul trecut s-au descoperit pe lună, de exemplu, 1.000 de cazuri de un anumit tip de cancer, acum estimez că s-au descoperit poate un sfert.'', a precizat acesta pentru Libertatea.

Acesta atrage atenția că există în continuare pacienți care suferă de alte boli.

''Dacă a apărut acest coronavirus nou, care este un virus periculos, asta nu înseamnă că ceilalți bolnavi au dispărut. Există și ei dezvoltă boli, forme avansate de cancer, care devin netratabile. Cel mai bine se vede în consumul de medicamente care a scăzut pe anumite boli autoimune sau oncologice. La 28 de cazuri pe zi s-a decretat carantina. La 180 de cazuri pe zi s-a ridicat carantina. La 1.800 de cazuri, nimeni nu se mai stresează. La 2.800 de cazuri pe zi, viața merge înainte. Acum am ajuns la 4.000. Cam așa am trăit toți aceste ultime 8 luni. Măsurile trebuie să fie adaptive în funcție de regiuni, de orașe… Nimeni nu mai are bani ca să închidă tot. Dacă ai probleme la degetul mic nu amputezi tot piciorul.'', a mai spus acesta.

Pandemia are și părțile ei bune

''Da, pandemia are și părțile ei bune. Populația a conștientizat parcă și mai bine pericolul infecțiilor nosocomiale deși acum bolnavii au căzut într-o extremă considerând spitalele un pericol. Cred că dacă se internează, au șanse să ia COVID.'', a declarat doctorul.

Ce spune medicul despre apariția unui vaccin

''Chiar dacă o să apară un vaccin până la sfârșitul acestui an, dar mai degrabă acestea mesaje optimiste transmise publicului, probabil că la sfârșitul lui 2021 o să poată fi distribuit în masă. România ar trebui să se pregătească logistic pentru distribuția lui pentru că stă prost inclusiv la distribuția vaccinului antigripal în acest an. Medicii de familie, care au 2.000 de pacienți fiecare, au solicitat 200 de doze de antigripal și au primit 10 doze. L-am auzit pe Alexandru Rafila spunând că ar trebui ca din momentul în care vaccinul anti-COVID iese pe ușa producătorului și până la administrarea lui să treacă doar 17 zile. Eu cred că o să treacă două luni în cazul nostru.'', a conchis medicul.