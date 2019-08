Dr. Monica Pop, medic primar la Spitalul Lahovari: DIICOT nu se ocupă numai de crimă organizată. Chiar eu am fost citată, pentru că am prescris cinci tablete de Xanax (VIDEO)

Dr. Monica Pop, medic primar oftalmolog în cadrul Spitalului de Urgențe Oftalmologice București, susține că DIICOT nu se ocupă nu mai de dosarele de crimă organizată, în condițiile în care chiar ea a fost citată de această structură, pentru că i-a prescris unui pacient cinci tablete de Xanax.

„Nu se ocupă numai de crimă DIICOT. Vreau să vă spun un lucru, pe care n-o să-l creadă nimeni, dar pot să arăt probe. În urmă cu vreo lună, am fost eu personal citată la DIICOT, pentru că am scris o rețetă de Xanax, de cinci tablete. Credeți-mă, nu este nicio exagerare. Deci eu, cu platforma mea morală așa cum este ea, încă o dată vă spun, pentru cinci tablete de Xanax, pe care le-am scris unui pacient, care era într-o stare psihică, la care eu am considerat că trebuie să îi dau un medicament. Bineînțeles, norocul meu este că am scris acolo, să se prezinte la un psihiatru”, a spus Monica Pop, marți, în cadrul emisiunii Se întâmplă acum de la B1TV.

Întrebată dacă pacientul căruia i-a prescris aceste medicamente era cumva suspect de legături cu crima organizată, Monica Pop a răspuns: „Doamne, ferește. Atunci când eu am scris această rețetă, nu era implicat în nimic și, chiar dacă ar fi fost implicat, era liber. E o cunoștință. Eu cred că oricui i-aș fi scris același lucru. Deci pentru asta am fost citată la DIICOT, la departamentul de droguri - Xanax de 0,25 sau de 0,5, cinci tablete, pentru câteva zile, până ajungea la psihiatru”.

