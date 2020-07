Dr. Radu Ciornei, cercetător în cadrul Universității din Suceava, specialist în imunologie, microbiologie și genetică moleculară, a prezentat un aspect mai puțin cunoscut până acum, cu privire la COVID-19.

Persoanele infectate cu SARS-COV-2, confirmate în urma testelor, care au simptome, nu transmit toate virusul. Unele au virus activ, altele inactiv.

În prezent, nu se cunoaște numărul exact al bolnavilor de COVID-19 care pot transmite virusul. Acest lucru poate fi determinat în urma unor cercetări amănunțite. Dr. Radu Ciornei a vorbit pe marginea acestui subiect miercuri, 15 iulie, în emisiunea lui Tudor Barbu.

„Testul pozitiv înseamnă că testul RT-qPCR care se face, detectează 3 fragmente genetice din codul genetic al virusului. Ca să fie testul pozitiv, toate cele 3 fragmente trebuie să fie acolo, dar asta nu înseamnă că virusul este asamblat și activ (...)

Pacienții simptomatici au capacitate infecțioasă. Dar există posibilitatea să prindem un om, în primele zile, când este presimptomatic sau postsimptomatic, care elimină din alveolele pulmonare, intermitent aceste fragmente de virus inactiv. Nu știm exact câți sunt. Dar în momentul în care tu pui obligatoriu 10 zile un pacient care nu știi dacă este infecțios, eu cred că este un abuz", a mai declarat medicul pentru B1 TV.

