Dr. Radu Țincu: Cel mai probabil în următoarele zile se va realiza o mare parte din imunizarea personalului medical din toate spitalele din România (VIDEO)

Dr. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, s-a arătat încrezător și optimist cu privire la succesul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. „Cred și sunt optimist că vom reuși să finalizăm această campanie de vaccinare cu atingerea acelui prag de imunizare colectivă de peste 70%, pentru a putea pune punct acestei pandemii”, a spus doctorul, marți dimineață, în direct pe B1 TV, explicând că personalul din spitalele de primă linie și din secțiile de Terapie Intensivă a avut cea mai mare deschidere către vaccinare pentru că a văzut „ce înseamnă să mori în urma infectării cu SARS-CoV-2”.

