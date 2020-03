Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a comentat situația actuală, în care medicii secției ATI ai spitalului de la Orăștie au demisionat, de teamă să nu fie infectați cu noul coronavirus. Singura rămasă pe secție este o asistentă medicală.

„Consider că aceste cazuri sunt excepții, iar pandemia de coronavirus a modificat comportamentele psiho-emoționale și sociale la nivel global. Chiar și țările puternic afectate de coronavirus au raportat astfel de cazuri, dar, în mare parte, personalul medical își va face treaba – medicina este o profesie de vocație.

Așa cum trimitem oastea la război, echipată cu armament militar pentru a câștiga, tot așa în cazul pandemiei de coronavirus, oastea militară a fost înlocuită cu halate albe, cu medicii și asistenții care trebuie să lupte împotriva coronavirusului. Dacă ne dorim să obținem o victorie împotriva acestui virus, trebuie să fim și echipați corespunzător”, a declarant Radu Țincu, în exclusivitate pentru B1 TV.

Mai mult, acesta a afirmat că ne aflăm în fața unei crize medicale la nivel mondial, iar România face rost din ce în ce mai greu de echipamentele medicale importate.

„Personalul medical trebuie să fie protejat, pentru că nu putem să prezumăm faptul că toți cei care se vor îmbolnăvi de coronavirus vor face forme ușoare. Vor fi și cadre medicale care vor face forme medii sau severe. Aceștia vor fi scoși din câmpul muncii, iar acest lucru, într-un sistem de sănătate în care există deficit de personal, va avea un impact asupra răspunsului medical.

Populația încă are un rol extrem de important în limitarea numărului de creștere a transmiterii infecției și în limitarea numărului de pacienți care vor avea nevoie de spitalizare”, a mai precizat medicul de la Terapie Intensivă al spitalului Floreasca din București.

„În momentul în care numărul de cazuri va crește foarte mult, acest lucru va determina o spitalizare a acestora în din ce în ce mai multe spitale, iar oricât de multe pregătiri ar face sistemul de sănătate, nu va putea să fie eficient în fața unei avalanșe de cazuri care vor avea nevoie de spitalizare”, a avertizat Radu Țincu.

„Cel mai important aspect îl văd în încercarea de a temporiza amestecarea pacienților COVID cu non-COVID în spitalele generale. Acest lucru trebuie amânat cât mai mult. Este clar că dacă mergem pe exemplele Italiei, Spaniei și Franței, acest lucru ar putea să fie imposibil la un moment dat, dar trebuie să amânăm cât mai mult amestecarea lor, pentru că astfel se întâmplă ce s-a petrecut la Suceava, unde peste jumătate din pacienții internați au fost contaminați la rândul lor și a fost necesară închiderea spitalului.

Avem nevoie de un sistem de sănătate complet funcțional, în momentul în care vârful pandemiei în România va fi atins”, a concluzionat medicul.

