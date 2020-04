Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat, joi, în cadrul emisiunii “Se întâmplă acum” de la B1 TV, că la spitalul unde lucrează încă nu s-au primit echipamente noi în vederea luptei cu pandemia.

Deşi comenzile au fost efectuate de mai multă vreme, criza de echipamente de pe piaţa mondială face ca livrarea să fie îngreunată. Un vector hotărâtor în acest sens este capacitatea autorităţilor de a negocia, medicii nefiind implicaţi direct în achiziţionarea de echipamente.

“Până în acest moment, de când a început criza pandemiei de coronavirus nu s-a primit niciun ventilator nou. Cred că explicaţia am primit-o de la toate autorităţile statului, suntem într-o luptă extraordinară pe piaţa internaţională pentru a face rost de aceste echipamente medicale.

Noi ca doctor ne uităm doar către autorităţi pentru că ei sunt cei care gestionează din punct de vedere logistic această aprovizionare”, a declarat Radu Țincu.

Cu privire la sitemul sanitar din România, medicul susţine că este imposibil ca în plină pandemie să se schimbe ceva şi că trebuie să găsim modlităţi de a ne descurca cu ceea ce avem.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.