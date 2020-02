Dr. Vasile Astărăstoae, fost șef la Colegiul Medicilor: Un profesor de la Harvard spune că 40% din populația globală va avea infecție cu coronavirus în 2021, iar mortalitatea va ajunge la 1,1% (VIDEO)

Dr. Vasile Astărăstoae, fost șef la Colegiul Medicilor, a comentat, marți, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Se întâmplă acum” moderată de Tudor Barbu, isteria generală provocată de epidemia de coronavirus, care a ucis deja mii de oameni din toată lumea și a provocat alte câteva zeci de mii de îmbolnăviri.

„Este un virus care circulă. De ce s-a speriat lumea? Nu numai în România, panica este peste tot. Am văzut în Marea Britanie, în SUA și Germania, că se tratează cu calm aceste lucruri. Pentru că omul se teme de necunoscut. Câți decedează prin accidente de mașină? Vedeți vreunul intrând în panică pentru că circulă mașinile pe străzi? În schimb, acest virus care a apărut - mutația este nouă - dintr-odată i-a speriat. S-au speriat și pentru că nu există un vaccin, deși eu nu spun că prin vaccinare se rezolvă totul. S-au mai speriat și din cauză că presa a mediatizat greșit acest caz, epidemia, și în același timp politicienii s-au băgat și și-au dat toți cu părerea, și au dat un caracter politic unui moment care trebuie să fie gestionat tehnic”, a afirmat dr. Vasile Astărăstoae.

Întrebat dacă în opinia sa acest coronavirus se răspândește pe cale naturală sau poate fi instrumentul unor mâini criminale, dr. Vasile Astărăstoae a răspuns: „Părerea mea este că pe cale naturală. Am văzut scenariile, dar trebuie să ne așteptăm la o pandemie. Vom avea o epidemie în România și o pandemie. Citeam acum un articol care a apărut ieri, în care un profesor la Harvard spunea foarte clar. Anul viitor, 40% din populația globului va avea infecție cu virus. Mortalitate așteptată de 1,1%, după care virusul va dispărea, pentru că lumea se va imuniza natural”.

