Dr. Virgil Musta: Este bine ca elevii să revină la școală, dar va trebui să ne concentrăm pe prevenirea formelor grave de boală / Ce măsuri propune medicul

Dr. Virgil Musta, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, este de părere că elevii pot reveni la școală, „cu condiția să nu avem o explozie a pandemiei până atunci sau ulterior”, dar a subliniat că este nevoie de concentrare „pe prevenirea formelor grave de boală, atât la copii, cât și la familiile acestora”. Bilanțul prezentat duminică de către Grupul de Comunicare Strategică plasează România la 70.461 de cazuri confirmate de COVID-19 și 2.991 de decese legate de infectările cu noul coronavirus.



Este bine ca elevii să revină la școală, dar va trebui să ne concentrăm pe prevenirea formelor grave de boală, crede medicul





„Eu consider că este bine ca elevii să revină la şcoală (evident cu condiţia să nu avem o explozie a pandemiei până atunci sau ulterior), dar pentru că va fi foarte dificil să ţinem sub control contaminarea, va trebui să ne concentrăm pe prevenirea formelor grave de boală, atât la copii, cât şi la familiile acestora”, a scris medicul, pe Facebook.

El a invocat un studiu din luna aprilie, care a fost efectuat pe 70.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus și care a arătat că doar 1,3% dintre acestea au fost copii, iar dintre ei, doar 30% au avut nevoie de internare (0,4%,din totalul cazurilor), majoritatea fiind forme asimptomatice şi uşoare. Dintre copiii depistați cu COVID-19, doar 1,7% au necesitat internare în secţia de terapie intensivă.

„Conform studiilor, cât şi observaţiilor noastre de până acum, numărul copiilor depistaţi pozitiv cu SARS-CoV-2 a fost, într-adevăr, mult mai mic comparativ cu cel al adulţilor, foarte puţini dintre ei făcând forme mai grave, în special cei care aveau deja alte probleme de sănătate precum malformaţii congenitale, diabet zaharat, obezitate etc. Marea majoritate a formelor la copii sunt asimptomatice sau minim simptomatice, ceea ce face foarte dificilă depistarea copiilor pozitivi. În acelaşi timp, copiii care au contactat virusul îl pot transmite mai departe, în familie sau la alte persoane cu care intră în contact, iar dacă aceste persoane sunt mai vulnerabile, pot dezvolta forme grave", susțijne Virgil Musta.

Medicul a scos în lumină că, în educaţie, este benefică prezenţa la şcoală, atât pentru legătura umană şi profesională dintre profesori şi elevi, cât şi pentru socializarea dintre copii, pentru copiii care nu au facilităţi pentru şcoala online sau pentru părinţii care nu au cu cine să-i lase acasă.



Ce măsuri propune dr. Virgil Musta





Dr. Virgil Musta a propus un set de măsuri ce ar trebuie asumate și respectate foarte strict, vorbind despre rolul esențial pe care îl au părinții în triajul epidemiologic de zi cu zi, astfel încât să nu trimită copilul la școală dacă acesta prezintă manifestări de boală. Medicul consideră că este nevoie de un ghid clar de instrucţiuni transmis tuturor părinţilor în acest sens, plus consultarea medicului de familie, „pentru că este esenţial ca, în primul rând, copiii care au deja simptome posibile de COVID-19 să nu ajungă la şcoală, cât nici cei despre care părinţii ştiu că au intrat în contact cu persoane dovedite pozitiv COVID".



O altă măsură propusă se referă la copiii care sunt mai vulnerabili şi mai predispuşi la a face eventuale forme grave, care au deja alte probleme de sănătate precum malformaţii congenitale, diabet zaharat, obezitate etc, și pentru care el a sugerat că ar fi mai indicate cursurile online, care ar fi necesare şi în cazul copiilor cu contact direct în familie cu persoane adulte vulnerabile, cărora le-ar putea transmite virusul, iar aceştia ar putea dezvolta forme grave (bătrâni, diabetici, cardiaci etc).

Nu în ultimul rând, medicul mai recomandă explicarea semnelor bolii şi a măsurilor care trebuie luate într-un limbaj accesibil copiilor, urmărirea de către părinţi a respectării măsurilor de protejare a copiilor şi când nu sunt la şcoală (evitarea locurilor aglomerate, purtarea măştilor şi igiena permanentă a mâinilor), organizarea şcolilor astfel încât să evite activităţile cu risc epidemiologic crescut, evitarea supraaglomerării claselor prin reducerea numărului de elevi care să vină simultan într-o sală de curs.



„Foarte important este ca grupele de elevi formate să se menţină în aceeaşi structură, astfel încât dacă se depistează un caz pozitiv, să nu fie afectată pentru izolare decât grupa acelui copil, iar cealaltă să poată veni la şcoală. Unităţile şcolare trebuie să asigure o dezinfectare zilnică claselor, cât şi posibilitatea spălării pe mâini a copiilor, în pauze, clasele trebuie aerisite, iar ideal ar fi ca grupele de copii care sunt la şcoală să păstreze distanţa între ele, chiar dacă vor ieşi în curtea şcolii", adaugă specialistul.



De asemenea, cadrele didactice trebuie să rămână acasă dacă constată manifestări ale bolii, iar când sunt prezente în şcoală, să păstreze distanţa de 2 metri faţă de elevi şi să poarte obligatoriu mască în timpul orelor şi în interiorul şcolii, în general. În plus, fiecare şcoală trebuie să aibă un regulament de ordine interioară dedicat măsurilor COVID, semnat şi respectat de profesori şi elevi, precum şi un regulament asumat şi de părinţi, iar comunicarea permanentă între profesori, părinţi şi elevi pentru informare, consultare şi decizii, să nu lipsească.



„Evident că va fi o perioadă diferită faţă de anii anteriori, în care se cer asumate eforturi suplimentare de la toţi cei implicaţi menţionaţi, dar toate acestea se fac spre binele tuturor, iar dacă există deschidere, înţelegere, asumare şi dialog constructiv permanent, cred că ne putem adapta şi gestiona bine împreună lunile care vor veni", a conchis dr. Virgil Musta, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara”.