Dr. Virgil Musta, omul care a vindecat 16 pacienți de COVID-19, știe soluția pentru depășirea epidemiei: „Aici este cheia” / Cum se ajunge la mortalitate și care a fost „factorul esențial” al vindecărilor (VIDEO)

Imunizarea în masă este principiul prin care pandemiile se sting de la sine și ar putea fi soluția pentru depășirea epidemiei la nivel național, în cazul în care persoanele din categoriile de risc sunt „menajate” și „izolate”, a afirmat dr. Virgil Musta, medic primar de boli infecțioase la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara și omul care a avut un rol central în vindecarea a 16 dintre cazurile de COVID-19 depistate în România.

„Prin boală, marea majoritate a oamenilor dobândesc imunitate. În momentul când 60% din populație a trecut prin boală, aceștia au imunitate și virusul mai rar atacă persoanele care n-au imunitate pentru că nu mai se găsește atât de mult în jurul nostru. Este principiul în care epidemiile acestea, pandemiile se sting de la sine. Problema este cu ce eforturi și cu ce sacrificii. Este una să ajungă 60% din populație să fie infectată, dar să nu avem cazuri severe la persoanele de risc. Dacă reușim să menajăm și să izolăm aceste persoane de risc, noi avem o mare șansă în această țară. Aici este cheia”, a declarat medicul, miercuri, în direct pe B1 TV, la „Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Dr. Virgil Musta a explicat că, în vindecarea celor 16 pacienți, „factorul esențial” a fost categoria de vârstă din care proveneau aceștia.

„Pacienții noștri au fost pacienți tineri, fără comorbidități, cu forme ușoare de boală sau chiar asimptomatici. Totuși, acești 16 pacienți, la câteva zile după instituirea tratamentului, s-au negativat și, în momentul în care au avut două probe negative, i-am considerat vindecați, cel puțin pe moment, și am făcut externarea pacienților, cu recomandarea de a se izola în continuare două săptămâni la domiciliu. Dacă în această perioadă dezvoltă simptomatologie, ei ne anunță. Dacă nu, la 12 zile îi testăm din nou. Toți cei care au fost retestați au fost negativi”, a adăugat el.

Întrebat dacă este posibil ca virusul să revină sau, odată cu cele două teste negative succesive, pacientul este declarat vindecat și poate fi considerat imunizat, Virgil Musta a răspuns: „Vedeți, sunt diferite teorii la nivel mondial. Nu avem o foarte mare experiență. Există posibilitatea ca virusul, după ce a avut o primă boală la nivelul faringelui, să migreze în plămân și, după opt, zece zile, să dezvolte o formă severe de pneumonie dată de virus, care necesită terapie intensivă și care este cea care duce la mortalitate în această boală. Pacienții noștri n-au avut acest lucru, dar noi trebui să fim precauți pentru că există acest risc”.

Referitor la parcursul virusului în organism, dr. Virgil Musta a explicat: „De obicei, pacienții care sunt din grupele de risc, bătrâni, persoanele cu boli asociate, ca diabetul, obezitate, boli cronice, de inimă, plămâni și ficat, au o imunitate modificată. Atunci, aceștia sunt primii care forme severe și sunt predispuși la a ajunge în Terapie Intensivă. Sunt niște criterii foarte clare în Terapia Intensivă, când pacientul este preluat de această secție și urmează tratamentul acestei secții. Sunt și persoane care fac inițial o formă ușoară, după care la o simplă latență revine simptomatologia mai sever, ori evoluția rapidă este insuficiență respiratorie”.

