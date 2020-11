Draga Olteanu Matei a murit. Ce părere avea actrița despre moarte în ultimul său interviu

Teatrul și filmul românesc este în doliu după ce marea actriță Draga Olteanu Matei s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Vedeta, care a suferit enorm la moartea soțului său, recunoștea mereu că este pregătită pentru final pentru că și-a trăit frumos viața.

„Nu trebuie să plângem, cine ajunge la capăt, scapă, deși ne dorim să mai fie ceva, e prea frumosă viața pe pământ, dacă știi să ți-o faci, ca să mai fie ceva de trăit după…. Am scris în unul din caietele mele…m-am rugat lui D-zeu dacă e să ne reîncarnăm, pentru nimic în lume să n-o facă, sunt în stare să fac orice să nu mă mai nasc din cauză că iubesc viața foarte mult. Mă bucur de fiecare lucru, că suntem aici, că stăm de vorbă, că ați trecut să mă vedeți…”, spunea Draga Olteanu Matei la TVR.

La scurt timp după pierderea partenerului său de viață, Draga Olteanu Matei declara într-un alt interviu că nu se va vindeca vreodată după această pierdere. “Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor atunci şi eu, odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi. Nu a existat niciun secret al longevităţii.

Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic.

Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viaţa noastră”.