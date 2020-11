Draga Olteanu Matei s-a stins din viață. Motivul pentru care actrița nu a avut copii

Actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viață în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, la vârsta de 87 de ani. Aceasta a fost căsătorită cu Ion Matei, însă cei doi nu au avut copii.

De ce nu a avut copii Draga Olteanu Matei

Actrița a mărturisit că ea nu a vrut să facă copii.

„Eu nu am vrut să fac copii niciodată. Îmi sunt foarte dragi, dar nu mi-am dorit pentru că eu cred o treabă pe care nu vreau s-o spun în public, pentru că ar fi foarte decepţionate mamele. Dar amintesc un proverb bătrânesc foarte înţelept: Cine are să-i trăiască, cine nu să nu-şi dorească. În zilele noastre ar trebui să ne gândim la partea a doua a proverbului”, a mărturisit Draga Olteanu Matei.

Aceasta a mai dezvăluit că la un moment dat a luat în calcul varianta adopţiei.

„M-am gândit să adopt un copil cu mulţi ani în urmă, când nu avem cu ce să-l ţin, dar mi-am dat seama că nu am timp să ma ocup de el”, spunea actrița la emisiunea „Agenția VIP”, transmite Libertatea.

Mai mult, Draga Olteanu chiar a declarat că s-a dus la biserică și s-a confesat în legătură cu alegerea de a nu face copii.

“Am vorbit şi cu preoții despre acest subiect. Toți cei cu care am vorbit m-au înțeles, cu toate că nu sunt de acord. M-au înțeles și m-au iertat. Eu sper să mă ierte și Dumnezeu că nu am vrut copil”, a spus ea

Îndrăgita actriță s-a stins pe patul de spital

Amintim că actrița Draga Olteanu Matei a murit la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi. Medicii au declarat că au vegheat-o până în ultima clipă, însă nu au reușit să o readucă la viață, din cauza vârstei înaintate și a problemelor cu care se confrunta.

"Din păcate, în ciuda eforturilor echipei medicale, a colegilor de la Spitalul Sfântul Spiridon, de la secţia ATI, care au stat alături de ea până în ultimul minut, evoluţia ei a fost una nefavorabilă şi s-a declarat decesul în cursul acestei nopţi.

Patologia era multiplă, iar starea critică susţinută din punct de vedere hemodinamic şi ventilator... din păcate vârsta şi tot ceea ce am mai spus zilele trecute nu au fost în favoarea vieţii şi s-a pierdut această luptă cu viaţa, din păcate. Am anunţat aparţinătorii şi, din păcate, asta este situaţia. Ne pare rău ca după fiecare pacient pe care îl avem", au anunțat reprezentații Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi.

De-a lungul carierei sale a jucat în diferite piese de teatru: „Coana Chirița” după Alecsandri, pentru care a scris și un scenariu de film în două serii (Coana Chirița - 1986 și Chirița la Iași 1987), „Gaițele” de Kiritescu (1977), „Căruța cu paie” de Mircea Ștefanescu, „Hagi Tudose” de Barbu Ștefănescu Delavrancea, „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu, „Pisica în noaptea de Anul Nou” de D.R. Popescu, „Autorul e în sală” de Ion Baiesu etc. Pe scena Teatrului Național a mai jucat în „Azilul de noapte” de Maxim Gorki, în „Crima pentru pământ”, o dramatizare după romanul cu același nume al lui Dinu Săraru.