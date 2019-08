Preşedintele Asociaţiei Taţilor rămâne după gratii! Judecătorii Tribunalului Bucureşti au decis în urmă cu puţin timp să respingă contestaţia lui Bogdan Drăghici la arestarea preventiva. Drăghici a fost acuzat că şi-a violat fiica vitregă, atunci când aceasta avea 10 ani. Procurorii care au obţinut încarcerarea lui continuă investigaţiile pentru a se lămuri dacă bărbatul a făcut şi alte victime.

Bogdan Drăghici a ajuns dimineaţă la Tribunal unde prin avocatul său a contestat decizia de arestare preventivă dată de Judecătoria Sectorului 2 pentru viol şi agresiune sexuală, ambele în formă continuată. Şedinţă de judecată a început la ora 11.00

În sala de judecată, Bogdan Drăghici a negat toate acuzatiile şi a susţinut că în aceste zile trăieşte un coşmar. A spus că a fost un tată responsabil timp de 10 ani şi a mai susţinut în faţa magistraţilor că şi-a pus copiii mai presus decât orice.

Cu toate acestea, judecătorii nu au fost impresionaţi de cuvintele bărbatului şi au decis să rămână în arest preventiv. Decizia este definitivă.

Din ancheta în cazul preşedintelui "TATA" reiese că acesta şi-ar fi abuzat sexual fiica vitregă ani la rând. Surse judiciare spun că agresiunile s-au petrecut atât în apartamentul în care aceştia locuiau dar şi atunci când Drăghici părăsea Bucureştiul şi o lua cu el în deplasare.

Întreg cazul a pornit încă din luna aprilie, atunci când fosta soție a lui Bogdan Drăghici, un medic cunoscut din București, ar fi făcut o plângere la poliție. Abia în faţa anchetatorilor şi a unui psiholog, fiica ei a povestit ororile pe care a fost nevoită să le trăiască în ultimii ani dar despre care nu a vorbit de frică.

Bogdan Drăghici a devenit cunoscut după ce s-a implicat în favoarea taților aflaţi în procese de divorț și în dispute pe tema custodiei copiilor.

