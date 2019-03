Liviu Dragnea, după decizia CCR: Când Iohannis va promulga bugetul, Guvernul va adopta o ordonanţă ca să mărească alocaţiile (VIDEO)

Liviu Dragnea a dat asigurări, miercuri, după decizia CCR privind bugetul şi plafoanele bugetare că alocaţiile copiilor vor fi mărite imediat ce preşedintele Iohannis va promulga bugetul pe 2019.

"Alocațiile vor fi crescute în momentul în care Klaus Iohannis va promulga legea bugetului. Guvernul va adopta imediat o OUG care să mărească alocațiile copiilor. (...) Deocamdată nu avem motivarea Curții. Cum apare motivarea CCR în ceea ce privește legea privind plafonarea o vom adopta în procedură de urgență. Așteptăm ulterior să vedem ce face Klaus Iohannis cu bugetul, pentru că s-ar putea să-l retrimită în Parlament. Poate e supărat de anumite capitole. Suntem pregătiți. Nu poate promulga bugetul până nu iese motivarea CCR.”, a spus Liviu Dragnea la Parlament.

