Liviu Dragnea, despre vandalizarea crucilor eroilor români din cimitirul Valea Uzului: "Acestea sunt chestiuni cu simbolistică foarte mare și trebuie foarte multă cumpătare și înțelepciune"(VIDEO)

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a reacţionat, vineri, după ce Cimitirul Eroilor Valea Uzului a fost profanat de ”un grup de activiști anonimi” maghiari. Acesta a îndemnat la cumpătare şi înţelepciune până la finalizarea anchetei privind evenimentele din Dărmăneşti, judeţul Bacău.

"Acolo toate instituțiile trebuie să lămurească...Să nu sărim așa, e foarte ușor să punem gaz pe foc și eu niciodată n-am făcut asta. Instituțiile statului (...) trebuie să se așeze la masă în zilele următoare pentru a stabili, în primul rând, revizuirea. Acolo este o dispută între două localități care își dispută un teren. Unii spun că pe un cimitir existent au venit și au pus niște cruci și spun că e profanare de morminte, alții spun că e terenul lor...Problemele astea nu se rezolvă așa. Acestea sunt chestiuni cu simbolistică foarte mare și trebuie foarte multă cumpătare și înțelepciune. Toată lumea trebuie să se așeze la masă, să vadă care este de fapt hotarul”, a spus Dragnea, în cadrul unei declaraţii date la Topoloveni unde participă la un eveniment de campanie.

