ÎNTÂLNIRE-ȘOC: Dragnea și Dăncilă au discutat cu șeful Comisiei LIBE din Parlamentul European, cu o zi înainte de audierea Laurei Codruța Kovesi (VIDEO)

Liviu Dragnea s-a întâlnit luni dimineață, în biroul lui de la Camera Deputaților, cu preşedintele Comisiei de Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din Parlamentul European, Claude Moraes, informează B1 TV.

Întâlnirea are loc cu o zi înaintea audierii Laurei Codruța Kovesi în Parlamentul European pentru funcția de procuror-șef european. La discuție participă și premierul Viorica Dăncilă și ministrul de Interne, Carmen Dan.

Claude Moraes este prezent în aceste zile la București, unde participă la Grupul mixt de control parlamentar specializat (JPSG) al Europol.

Fosta șefă a DNA va răspunde marți întrebărilor din Comisia LIBE din cadrul PE, în cadrul procesului de selecție a procurorului-șef european.

