Dragnea, după alegerea lui Kovesi: `I don't speak English` (VIDEO)

Liviu Dragnea a refuzat să vorbească despre faptul că Laura Codruța Kovesi a câștigat la votul din Comisia LIBE pentru postul de procuror-șef european.

Întrebat, pe holurile Parlamentului, de un jurnalist străin cum comentează victoria fostei șefe a DNA din Parlamentul European, Dragnea a răspuns: „I can't. I don't speak english (Nu pot, nu vorbesc limba engleză - n.r.)”.

„Come on! You already speak english (Pe bune? Deja vorbiți în limba engleză! - n.r.)”, a replicat jurnalista.

Laura Codruţa Kovesi a obţinut primul loc şi la votul din Comisia pentru Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), ceea ce o face candidatul Parlamentului European pentru postul de procuror-șef european. Urmează votul ţărilor membre în cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Laura Codruţa Kovesi a fost votată cu 26 voturi, în timp ce candidatul francez a primit 22 voturi, iar cel german un vot.

Marţi seară, Laura Codruţa Kovesi a fost audiată de comisiile reunite CONT și LIBE, ce țin de Parlamentul European. Ulterior, a fost votată pentru funcţia de procuror-șef european de către Comisia de control bugetar (CONT) cu 12 voturi. În timp ce procurorul francez Bohnert a primit 11, iar candidatul germanul a primit un singur vot.

La audierea de marți, fosta șefă a DNA a precizat că pentru ea nu au nicio relevanță relațiile de acum din România dintre ministrul Justiției și sistemul juridic.

