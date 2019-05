Liviu Dragnea a vorbit în timpul mitingului PSD de la Târgovişte despre modificările la legile din justiţie pe care coaliţia pe care o conduce le-a făcut în mod repetat în ultimele 2 ani şi jumătate de când se află la putere.

"Am modificat legi pentru că a trebuit să modificăm legile strâmbe și fiecare să beneficieze de o justiție dreaptă.

Am început să demascăm odioasa mașinărie de poliție politică care a fost construită în această țară și care a fost dusă la apogeu de Iohannis și o vom distruge, oameni buni!", a susţinut Liviu Dragnea.

Câteva zeci de mii de oameni au participat sâmbătă la mitingul PSD ţinut la Târgovişte.

