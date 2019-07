Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea ar avea parte de momente foarte grele după gratii la Penitenciarul Rahova. Conform unor surse, acesta ar fi fost scuipat şi înjurat de către mai mulţi deţinuţi, fiind nevoia de intervenţia gardienilor pentru aplanarea conflictului.

Acest incident vine în ciuda faptului că autorităţile se aşteptau la posibile reacţii negative ale deţinuţilor şi tocmai de aceea Dragnea beneficiază de protecţie totală precum s-a întâmplat şi în cazul altor demnitari ce au ajuns după gratii.

Rămâne de văzut acum dacă incidentul este unul izolat sau vor mai multe neplăceri pentru Liviu Dragnea, cât şi dacă va fi demarată vreo anchetă privind desfăşurarea evenimentelor.

Reamintim că Liviu Dragnea se află încarcerat la Penitenciarul Rahova din 27 mai când a fost condamnat definitiv la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

