Tudorel Toader, în pericol de remaniere. Liviu Dragnea: O să avem o discuţie în coaliţie deoarece există o stare de nemulţumire (VIDEO)

Viitorul lui Tudorel Toader în fruntea Ministerului Justiţiei este pus în pericol. Liviu Dragnea a recunoscut miercuri că există în PSD o nemulţumire privind actitivatea ministrului şi va avea loc o discuţie în coaliţie în care să se discută acest aspect.

"O să avem o discuţie în coaliţie în legătură cu domnul ministru Toader. Există o stare de nemulţumire pe care nu avem de gând să o ascundem care trebuie lămurită săptămâna viitoare", a arătat Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.