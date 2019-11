Dragoș Bucur îi dă replica lui Mircea Diaconu: 'Dumnealui a dormit în cabină, în pat, împreună cu băiatul dânsului, nu în holul teatrului. Fiul său NU juca în spectacol'

Continuă schimbul acid de replici între actorul Dragoș Bucur și prezidențiabilul Mircea Diaconu, fostul director al Teatrului Notarra.

Bucur îi răspunde politicianului care a susținut că în turneul Notarra la Viena a dormit în holul teatrului cu toată echipa.

„Nope, dumnealui a dormit în cabină, în pat, împreună cu băiatul dânsului, nu în holul teatrului. Și, așa cum a afirmat, venise ca șofer al echipei de actori în acea deplasare, iar băiatul dansului nu juca în spectacol. Nu spun că șoferul nu trebuia să doarmă în pat, doar că ar fi fost frumos să facă același lucru și actorii tineri:)) Iar să comentezi că am plecat pentru 6000 euro e rușinică, mai ales după interviul Recorder (deși am plecat din teatru în urma unui accident și pentru că am avut mereu senzația că sunt mai bun în film decât pe scenă, nu pentru 6000 de euro). PS-am fost în teatrul Podul, cine știe cum era acolo înțelege că treaba cu "teatru pentru teatru" este o vorba aruncată către mine fără nici o justificare!”, a scris Dragoș Bucur pe Facebook.

Scandalul dintre cei doi a pornit de la o postare a lui Dragoș Bucur, în care a vrut să arate cum înțelege Mircea Diaconu să fie ‘UN OM’, așa cum este și sloganul său de la prezidențiale.(Detalii AICI)

Actorul s-a simțit umilit când Mircea Diaconu, în calitate de director al Teatrului Notarra, i-a pus pe actori să doramă în holul teatrului din Viena. Mai mult, potrivit actorului, fostul director al Teatrului Nottara i-ar fi spus că dacă iese la plimbare, până dimineața să nu mai intre în teatru.

Mircea Diaconu i-a răspuns lui Bucur într-un interviu la Adevărul: „L-am pus pe coji de nucă? Sau ce vrea să spună acum? Asta e părerea lui? Teatrul se face pentru teatru. Nu e o zonă de spa sau de fiţe, ca să confundăm cu altceva. La ce se referă el, că e tendenţioasă afirmaţia, e un hol de teatru. Acolo a dormit toată trupa, cu mine în cap”.

Diaconu a mai spus că Bucur a plecat de la teatru pentru un contract de 6.000 de euro.