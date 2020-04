Românii vor putea avea un concendiu asemănător cu cele din anii trecuți abia în 2022, este de părere Dragoș Petrescu, liderul Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA). El a făcut această declarație, miercuri, în direct pe B1 TV, într-o intervenție la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.



„Eu cred că românii trebuie să își recapete încrederea să iasă din casă. Cred că va fi un an dificil și o vară dificilă, și pentru turism, și pentru restaurantele din România, dar trebuie să le recâștigăm încrederea. Pentru asta, trebuie ca antreprenorii din turism și antreprenorii din restaurante să facă treaba foarte bine pe zona de comunicare și pe zona de execuție, în așa fel încât să se vadă că este o diferență față de imaginile idilice la care ne uitam mai devreme, din 2019”, a declarat președintele HORA.

Întrebat cum vede situația turismului pe perioada verii, când românii tradițional umpleau până la refuz plajele de la Marea Neagră și nu numai, Dragoș Petrescu a răspuns: „Eu cred că va fi o plajă mai sălbatică și mă aștept la un 50% să vedem în această vară pe plajă, în comparație cu 2019, dar și pentru acest 50% va trebui să ne luptăm foarte serios. Adică cred că românii vor avea două probleme și le vor depăși destul de greu – una este teama și dorința de a se proteja neinfectați, iar a doua va fi bugetul mult mai restrâns din cauza condițiilor economice din multe segmente, nu numai din cea de care discutăm noi acum, turism și restaurante. Sunt foarte multe alte segmente afectate și veniturile sunt mai mici, și oamenii au disponibilitatea de a cheltui mult mai mică decât o aveau înainte”.

Referitor la posibilitatea ca plajele să fie prevăzute cu panouri de sticlă sau chiar să fie păzite de jandarmi, care să se asigure că măsurile de distanțare socială sunt respectate, el a explicat: „Eu nu văd panouri de plastic pe plajă. În schimb, văd mese la restaurant cu maximum patru persoane, văd restaurante – care înainte aveau 200, 300 de clienți – limitate la 100 sau 150 de clienți. Adică, cu alte cuvinte, văd treaba mai rarefiată, dar nu numai din cauza regulilor. Acesta este un lucru foarte important, nu numai din cauza regulilor impuse de distanțare socială, de la Ministerul Sănătății, ci și din cauza acestei frici de a nu se îmbolnăvi și a acestui buget mult mai restrâns în buzunar”.

Întrebat dacă, „cu sinceritate”, crede că românii se vor mai bucura, de aici înainte, de un concendiu asemănător cu cele din anii precedenți, Dragoș Petrescu, președintele HORA, a răspuns categoric: „Cu siguranță, da, 2022”.

