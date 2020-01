Omul de afaceri Dragoș Săvulescu, fost acționar la Dinamo, ar fi fost eliberat de poliția din Napoli, după o decizie luată de un judecător italian, potrivit G4Media.ro.

Audiat de autoritățile italiene, Dragoș Săvulescu a declarat că decizia de condamnare la 5 ani de închisoare ar fi ”rezultatul controlului exercitat de serviciile secrete din România asupra judecătorilor și instituțiile acestui stat” conform surselor. Acesta a mai precizat că sentința de condamnare ar conține fapte ce nu corespund realității și că ar fi fost dată doar pentru pedepsirea lui pentru motivul că nu s-a supus regimului din România. Potrivit surselor G4Media.ro, Săvulescu a mai declarat că viața lui ar fi pusă în pericol în cazul unei predări către țara noastră.

Mai mult decât atât, el a cerut să nu fie extrădat în România și a invocat condițiile improprii din penitenciare. Instanța a ținut cont de declarația dată de Săvulescu potrivit căreia a fost de bună credință, s-a predat și nu intenționează să mai fugă, au mai precizat sursele menționate.

În orice caz, autoritățile din România vor continua procedurile de aducere în țară a lui Dragoș Săvulescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.