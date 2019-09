EXCLUSIV ONLINE // Joi a avut loc lansarea oficială în România a filmului "La Gomera", în regia lui Corneliu Porumboiu, film care este și propunerea oficială a României la premiile Oscar din 2020.

Astfel, cel mai recent film al lui Corneliu Porumboiu surprinde atât prin tematică cât și prin locațiile unde a fost filmat: România, insula din Spania care dă și titlul filmului dar și Singapore. Spectatorii o pot admira pe Catrinel Marlon Menghia în rolul unei femme fatale (Gilda) care manipulează capii mafiei de pe insula La Gomera, unde se folosește un limbaj fluierat. Personajul central interpretat de Vlad Ivanov este un polițist corupt din București, același din Polițist Adjectiv, care se lasă atras în afacerile cu droguri ale mafiei. Cristi trebuie să meargă pe insulă pentru a învăța limbajul fluierat, după ce este "convins" de Gilda că nu are altă variantă de a ieși din încurcăturile în care a intrat pentru că a fost complicele mafiei. De aici o serie de aventuri specifice unui scenariu de film policier prin care trece polițiștul. Catrinel Marlon Menghia a confirmat la avanpremieră reputația scenaristului și regizorului Corneliu Porumboiu despre care se spune că este foarte exigent.

"Aș vrea să îți multumesc ție și întregii echipe pentru că prin acest proiect este ca o rampa de lansare în România, mai ales că am plecat acum 18 ani și mă întorc cu un astfel de proiect, proiect cu P mare. Am lucrat foarte bine, Corneliu este un regizor foarte sever, cum se spune la noi, scoate untul din tine și mă bucur că am lucrat cu toții foarte bine și cred că asta s-a văzut."



Intrebată de reporterul B1.ro dacă a văzut personajul ei ca pe o victimă, având în vedere că este sechestrată de mafie, Catrinel Marlon spune că nu s-a gândit la Gilda ca fiind genul acesta de personaj.

"Gilda nu este chiar o victimă, n-aș vrea să spun că este personajul cel mai deștept, își joacă rolul cel mai bine, îi duce de nas pe toți", a spus Catrinel Marlon Menghia.

Catrinel Marlon Menghia a oferit și un autograf special pentru siet-ul B1.ro și cititorii săi:



De altfel și ceilalți actori din distribuție au vorbit despre castingul care a fost foarte riguros. Rodica Lazăr, interpreta procuroarei Magda, care este responsabilă de ancheta pentru prinderea rețelei de traficanți spune că filmul "este în forma perfectă a castingului, noi suntem aia care am rezistat până la capăt".

De remarcat în film sunt și Sabin Tambrea, George Piștereanu și Isvan Teglaș care reușesc să iasă în evidență cu niște partituri mai mici, dar foarte ofertante. O prezență deosebită în film este Julieta Szonyi, care revine după mult timp pe marele ecran, în rolul mamei lui Cristi.

Corneliu Porumboiu a povestit la avanpremieră că una dintre cele mai mari provocări a fost filmarea la Singapore, unde spectacolul de lumini din grădina unde este filmată ultima scenă a filmului dura doar 12 minute. De altfel muzica este un personaj în film.

„Tot ce însemna motelul a fost gândit ca un personaj în sine, pentru că era locul în care se aflau banii şi ei încercau să alunge lumea şi au pus operă... Pe final, am fost condiţionaţi de muzica din parcul din Singapore”, a declarat Corneliu Porumboiu.