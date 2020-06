Drobeta Turnu Severin: Un bărbat condamnat la închisoare pe viață pentru 5 crime, dar eliberat condiționat a incendiat o adolescentă care-l reclamase pentru viol și agresiune. Fata e în stare critică

Un individ condamnat la închisoare pe viață pentru cinci crime, dar eliberat condiționat a incendiat, vineri seară, o adolescentă de 17 ani din Drobeta Turnu Severin. Bărbatul a vrut astfel să se răzbune după ce, săptămâna trecută, fata a depus plângere împotriva sa pentru viol și agresiune. Ea este în stare gravă acum, cu arsuri pe 80-90% din suprafața corpului. Medicii din Drobeta Turnu Severin au solicitat transferul ei cu elicopterul în Craiova, deoarece nu au un compartiment special de marș arși. Individul a fost reținut de polițiști.

Drobeta Turnu Severin: Un bărbat condamnat pentru 5 crime a incendiat o fată care îl reclamase pentru viol

Situație revoltătoare în Drobeta Turnu Severin. Vineri seară, un bărbat a incendiat o fată care, săptămâna trecută, îl reclamase pentru viol și agresiune. Individul a fost condamnat pe viață pentru comiterea a cinci crime dar, culmea, a fost eliberat din închisoare.

Fata e în stare gravă, cu arsuri profunde pe 80-90% din suprafața corpului. Ea a fost dusă cu elicopterul în Craiova, deoarece spitalul din Drobeta Turnu Severin nu are o secție specială pentru marii arși.

„Este suprafață foarte mare, 80-90 %. Practic, fata a fost incendiată. S-a aruncat benzină pe ea și s-a dat foc. Arsurile sunt de gradul 1 și 2, și 3, din ce am putut evalua la prima vedere. S-ar putea să fie și mai profunde. Dar, oricum, suprafața este foarte foarte mare. Este în stare critică, este intubată, ea acum respiră cu aparatele”, a declarat Radu Iman, managerul spitalului din Drobeta Turnu Severin, pentru Digi24.

Bărbatul a fost reținut de polițiști. Anchetatorii care fac cercetări pentru tentativă de omor. Primele informații arată că fratele victimei, tot minor, a reușit să stingă focul.

Instigarea la violență se ia în mediul online

În anul 2020 încă mai există persoane care dau vina pe victime pentru suferințele trăite și găsesc scuze infractorilor. Se întâmplă chiar și în rândul vloggerilor cu priză la publicul tânăr, aceștia dând astfel un prost exemplu tinerei generații.

Alexandru Bălan, cunoscut în mediul online drept Colo, a fost reținut, apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după readucerea în atenția publică a unor clipuri de-ale sale mai vechi, în care instiga la violență împotriva minorelor. De exemplu, despre o adolescentă de 16 ani el a afirmat: „Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate (…) unele fete merită să le dai cu palmele, să le ții cu capul de pereți, să le pui piciorul pe față”. În următoarele două luni, Colo nu are voie să posteze nimic în mediul online. El este urmărit de peste 850.000 de persoane.

În contextul acestui scandal, a fost readus în atenția publică un alt clip, în care actorul Mihai Bendeac ironiza mărturia unei fete violate.

Și criticul de modă Dana Budeanu este vizată într-o plângere penală, după ce într-unul din clipurile sale a instigat la violență împotriva femeilor: „În secunda aia, tre să iei un pumn, să-i spargi gura, bă!”. Trei luni au trecut de când Centrul Filia a depus plângerea penală, dar Dana Budeanu e nederanjată de autorități. Ancheta se desfășoară in rem, adică nu este vizat niciun suspect.

Și Mihai Țăranu, vlogger cunoscut drept Zmenta, a făcut afirmații deplasate într-un clip ce a ajuns viral: „Viitoare asistente TV, bineînțeles. Eu nu înteleg părinii acestor copii, de ce mai sunt surprinși când ele sunt violate. Pentru că, bă, și-o cer. Nu vedeți cum umblă îmbrăcate cand ies din casă? Mai că nu-și scriu pe frunte: 'Vreau să fiu violată. O să-mi placă'”.

Miercuri, un proiectul de lege care prevede incriminarea violenței cibernetice a fost adoptat de către Camera Deputaților.